La Premier League scende in campo per la 29esima giornata di campionato inglese. Si parte alle ore 13.30, quando l'Arsenal gioca sul campo del West Bromwich Albion. Poi alle 16 il Chelsea di Conte primo in classifica è impegnato in casa dello Stoke. Trasferte anche per il Watford di Mazzarri col Crystal Palace e per il Leicester col West Ham. Allo stesso orario l'Everton ospita l'Hull, mentre il Sunderland riceve il Burnley. Alle ore 18.30 c'è Bournemouth-Swansea. Domenica si giocano Middlesbrough-Manchester United, Tottenham-Southampton e Manchester City-Liverpool.