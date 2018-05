Si chiude oggi il programma della 37esima giornata di Premier League, la penultima della stagione. Alle 14.30, i campioni del Manchester City ospitano l'Huddersfield, invischiato nella lotta per non retrocede. Gli ospiti cercano i tre punti per allontanarsi dalla zona calda, mentre la formazione di Guardiola è a un passo dal record di reti segnate in campionato (manca un gol per raggiungere il Chelsea a quota 103) e quello di vittorie conquistate in una sola stagione.



Alle 17.30, Arsene Wenger saluta i tifosi dell'Arsenal dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners. La sfida contro il Burnley è infatti l'ultima in casa con il tecnico francese alla guida del club. Dopo l'eliminazione in Europa League per mano dell'Atletico Madrid di Simeone, i londinesi provano a difendere la sesta posizione dall'attacco dei Clarets allenati da Sean Dyche. In caso di risultato positivo, il Burnley festeggerà la storica qualificazione in Europa League, approfittando del mezzo passo falso di ieri dell'Everton contro il Southampton.