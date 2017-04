Prosegue la 35esima giornata di Premier League dopo i cinque anticipi di ieri e ad aprire i giochi è il Manchester United: alle 13 la squadra di Mourinho ospita all'Old Trafford lo Swansea per provare a portarsi momentaneamente al terzo posto in classifica.



Alle 15.05 tocca al Manchester City rispondere in casa del Middlesbrough, all'ultima chiamata per il discorso salvezza. Scende in campo anche il Chelsea di Conte, atteso dalla delicata trasferta contro l'Everton a Goodison Park per provare ad allungare sul Tottenham, che alle 17.30 sarà impegnato nel big match contro l'Arsenal.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Watford-Liverpool.