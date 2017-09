Dopo l'anticipo di venerdì, le gare di ieri e la supersfida del pomeriggio tra Chelsea e Arsenal, termina alle 17 la quinta giornata di Premier League, con il match dell'Old Trafford tra Manchester United ed Everton: è senza dubbio il match di Wayne Rooney, che torna per la prima volta da ex in quella che per 13 anni, 393 partite e 183 gol è stata la sua casa, ma anche Romelu Lukaku, ex dei Toffees, già decisivo in questo inizio di stagione dei Red Devils con 4 reti. Dal punto di vista della classifica, le esigenze sono molto diverse: Mourinho, dopo il pari di Stoke-on-Trent, vuole i tre punti per rimanere in testa alla classifica, appaiato al Manchester City di Guardiola, mentre Koeman ha bisogno di una risposta positiva dai suoi, dopo due sconfitte e un pareggio in campionato e la brutta battuta d'arresto di Reggio Emilia, in Europa League contro l'Atalanta.