La 31esima giornata di Premier League continua con sei partite. Oltre a Chelsea-Manchester City, l'Arsenal, sesto in classifica, affronta il West Ham per non perdere il treno Champions. Alle 20.45 in campo anche Hull City-Middlesbrough, Southampton-Crystal Palace e Swansea-Tottenham, con gli Spurs che credono ancora nel titolo. Alle 21 tocca al Liverpool, in casa contro il Bournemouth, vittorioso all'andata in rimonta.