Dopo l'anticipo di venerdì tra Bournemouth e Brighton, oggi si disputano altre sette gare valevoli per la quinta giornata di campionato nella Premier League inglese. Si parte alle ore 13.30, quando Roy Hodgson (arrivato al posto dell'altro ex interista Frank de Boer) debutta sulla panchina del Crystal Palace, a caccia dei primi gol e dei primi punti della stagione contro il Southampton: niente da fare, a vincere sono i Saints grazie al gol dopo pochi minuti di Davis. Il Crystal Palace resta così ancora a secco di punti e di gol nonostante il cambio della guida tecnica.



Alle 16 il Liverpool riceve il Burnley, mentre il Manchester City di Guardiola è impegnato sul campo del Watford, che sogna il colpaccio per effettuare uno storico sorpasso in testa alla classifica. Trasferte anche per Leicester e West Ham rispettivamente contro Huddersfield e West Bromwich Albion. Il Newcastle di Benitez ospita lo Stoke.



Poi alle ore 18.30 c'è Tottenham-Swansea: partita dell'ex per Llorente.



Domenica sono in programma due big match: il Chelsea di Conte sfida l'Arsenal, gioca in casa anche il Manchester United di Mourinho (senza l'infortunato Pogba) contro l'Everton nella sfida degli ex Lukaku e Rooney.