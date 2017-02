In Inghilterra sono già pazzi di Gabriel Jesus, che ha avuto un impatto devastante in Premier League; con la maglia del Manchester City, infatti, il giocatore brasiliano ha già segnato tre gol e servito un assist nelle prime tre partite giocate con la maglia dei citizens. E il Telergaph si chiede se il brasiliano possa già essere un candidato ad entrare nella top 20 dei brasiliani che hanno giocato nel campionato inglese; non male per uno che ha alle spalle solo tre partite di Premier.