Quattro mesi fa finì con la larga vittoria del Tottenham (4-1 a Wembley), ma stavolta le quote dicono Liverpool. Nell'appuntamento clou di Premier, i Reds contano sull'imbattibilità casalinga e sulla voglia di rivincita contro gli Hotspurs, che in caso di vittoria li scavalcherebbero in classifica. Sul tabellone Snai è però la squadra di Klopp a partire meglio, a 2,05, il blitz del Tottenham - che ad Anfield manca dal 2011 - si gioca a 3,45, mentre il pareggio vale 3,65. Pochi dubbi sul fatto che sarà una sfida ricca di gol: il Liverpool arriva da otto Over consecutivi in campionato e un'altra partita da almeno tre reti complessive è data a 1,57. Ancora più bassa la valutazione sul Goal (entrambe le squadre a segno), a 1,47. Sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è invece il 2-1 a 8,75, l'1-2 per il Tottenham vale invece 12,00.