Pogba l'ultimo di una lunghissima lista. Ibrahimovic, il penultimo. Poi Coutinho, Aguero, Diego Costa, Sanchez... Tanti sono i giocatori che hanno abbandonato il loro campionato per approdare in Premier League. Merito, ovviamente, dei tanti soldi sborsati da Manchester United & co, ma anche del lavoro oscuro dei procuratori.



PIU' DI 200 MILIONI - Gli agenti dei calciatori sono finiti sotto la lente d'ingrandimento della Fifa, la quale ha costretto la Football Association a dichiarare i compensi dovuti loro dalle singole società: stiamo parlando di una cifra complessiva che, nel solo 2016, va oltre i 200 milioni di euro. Da febbraio 2016 a gennaio 2017, infatti, sono stati versati nelle tasche dei procuratori 174 milioni di sterline, circa 205 milioni di euro. Due sono i club che fanno sorridere maggiormente gli agenti: il Manchester City, oltre 30 milioni di euro, e il Chelsea, quasi 30. Lo United, invece, ne ha pagati 22, con ogni probabilità destinati a Raiola per l'affare Pogba.