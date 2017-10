È sempre più derby di Manchester per la conquista del titolo in Premier League secondo i bookmaker: dopo la settima giornata Guardiola e Mourinho restano appaiati in vetta al campionato, con 19 punti a testa. In particolare, è stato il City a dare la prima scossa alla classifica, battendo il Chelsea a Stamford Bridge e facendo scendere i Blues a meno sei. Dunque è proprio il City a condurre le danze in chiave scommessa: sul tabellone 888sport.it i Citizens in trionfo sono dati a 1,68. Il primo sfidante secondo i quotisti è proprio il Manchester United, piazzato a 3,65. Il Chelsea, invece, dopo il ko di sabato, è sprofondato fino a 10 volte la scommessa. Non va meglio al Tottenham, che ha 14 punti in classifica ed è offerto a 15 contro 1. La sfida finisce praticamente qui, visto che l’Arsenal (a 13 punti con il Chelsea) viaggia già a 34,00