L’Asd “Scopigno Cup”, organizzatrice dell’omonimo torneo internazionale di calcio giovanile under 17, è lieta di comunicare l’elenco dei vincitori dei premi “Manlio Scopigno” relativi al 2017. La giuria del “Premio Manlio Scopigno”, composta da prestigiose firme del panorama giornalistico italiano come Gianni Mura (La Repubblica), Roberto Beccantini (Gazzetta dello Sport), Xavier Jacobelli (Corriere dello Sport), Michele Criscitiello (Sportitalia), Stefano Agresti (Calciomercato.com), Pierluigi Pardo (Mediaset), Alfredo Pedullà (Sportitalia), da ex giocatori come Felice Pulici (campione d’Italia con la Lazio nel 1973-74), Marco Amelia (nazionale campione del mondo nel 2006) e dal tecnico nonché sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi ha individuato i migliori personaggi sportivi che si sono maggiormente messi in luce nella scorsa stagione. L’ambito premio di “Miglior allenatore della serie A” è andato all’attuale tecnico della Lazio Simone Inzaghi, protagonista assoluto della splendida stagione della squadra biancoceleste. Il club del Patron Lotito si porta a casa anche un altro riconoscimento visto che il direttore sportivo laziale Igli Tare è stato insignito del premio di “Manager of the year”. Per la serie cadetta invece, la giuria del “Manlio Scopigno” ha voluto premiare l’allenatore Leonardo Semplici della Spal, che dopo ben 49 anni è riuscito nell’impresa di riportare la compagine estense nell’olimpo del calcio italiano. Un’altra società protagonista a sorpresa della scorsa stagione è stata sicuramente l’Atalanta del Patron Antonio Percassi che non a caso è stato insignito del premio “Presidente dell’anno”, mentre per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di miglior direttore del settore giovanile è finito nelle sapienti mani di Maurizio Costanzi, talentuoso dirigente della società bergamasca. Rimanendo sempre in ambito di giovani infine, il premio di “Miglior allenatore del settore giovanile” è andato al tecnico Stefano Vecchi campione d’Italia con la Primavera dell’Inter nonché a più riprese alla guida della prima squadra nerazzurra dopo la fine dell’esperienza di De Boer prima e di Pioli poi. La cerimonia di consegna dei suddetti premi si svolgerà nel mese di settembre durante una serata di gala. Inoltre venerdì 28 luglio ad Amatrice, l’Asd Scopigno Cup consegnerà ai bambini rimasti orfani dopo il terribile terremoto dell’agosto scorso il ricavato dell’asta di beneficenza di alcune opere d’arte esposte a Rieti lo scorso aprile in concomitanza con la venticinquesima edizione della “Scopigno Cup”.