Una novità per i tifosi della Juventus. Come riporta Calcio e Finanza Mediaset Premium, che trasmette anche tutte le gare della formazione di Allegri in campionato e in Europa, ha quindi deciso, in qualità di media partner del club, di predisporre un’offerta specifica dedicata proprio ai sostenitori della squadra pluricampione d’Italia. Chi sottoscrive l’abbonamento ora avrà infatti la possibilità di pagare 19,90 euro per i primi 6 mesi, poi si passerà a 36 euro al mese per il pacchetto che comprende Cinema & Serie TV + Serie A & Sport + Uefa Champions League 2017-2018. Non è finita qui: gli abbonati usufruiranno anche di ulteriori 20 euro di sconto.



ALTRE OFFERTE - Restano valide comunque anche le soluzioni adatte per chi non desidera sottostare ai vincoli tipici di una formula in abbonamento. A partire da questa stagione, infatti, come già accadeva per le gare di Serie A, è infatti possibile guardare i match di Champions League anche in pay per view. Ogni incontro ha un costo di 15 euro a partita. In alternativa, è stato istituito anche il “pass Champions League” (soluzione adatta, ad esempio a chi segue le gare di campionato su un’altra pay Tv): a 149 euro è possibile vedere tutte le gare della manifestazione europea fino alla finale di Kiev in programma il 26 maggio 2018.