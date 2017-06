Intervistato da Sky Sport, il presidente dell'Antalyaspor Ali Safak Ozturk ha parlato degli incontri con Inter e Milan: "Con George Gardi abbiamo fatto incontri con Inter e Milan per costruire delle idee, ma anche rapporti e trattative di giocatori. Abbiamo ottime relazioni con questi due club. Sosa, Kucka, Paletta? Idee su cui lavoriamo. Non voglio fare nomi ma ci siamo scambiati delle ipotesi di lavoro. Casillas? E' un nostro sogno, ci proviamo; rientra nel nostro budget. Eto'o e Menez? Fantastico averli in squadra. Sono due leader, Eto'o lo prendevo alla Playstation fino a pochi anni fa, adesso gioca per noi. Vogliamo vincere il titolo. Comprare un club italiano? Perché no, in futuro è possibile. Qui il calcio è a livelli altissimi, sarebbe bello".