Francesco Bellini, presidente dell'Ascoli, ha parlato dopo il pareggio dei marchigiani col Trapani: "Siamo delusi perché eravamo in vantaggio 2-0 e ci siamo fatti recuperare. Questa partita mi ha ricordato molto quella contro il Latina. Felicioli? Speriamo per lui non sia nulla di grave, ha un futuro in Serie A. Oggi mi è piaciuto molto Giorgi e deve anche rientrare Bianchi, la squadra c'è, l'arbitro ha fischiato poco a nostro favore. Mercato? Abbiamo costruito la squadra in estate, e a gennaio non abbiamo voluto cambiare nulla. Piuttosto guardiamo al futuro. Favilli (foto picenotime) ne è la dimostrazione. Sicuramente lo riscatteremo".