Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a Marca del futuro di Antoine Griezmann, corteggiatissimo da Mourinho che vorrebbe portarlo in Inghilterra la prossima estate: ''Il Manchester United vuole Grizmann? Sono una squadra piccola. Credo nei contratti e nelle persone che li firmano, e questo vale per Griezmann come per Simeone''.