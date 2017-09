Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha commentato così la positività ai test antidoping in cui è incappato il capitano Fabio Lucioni: "Diamo la piena solidarietà al nostro capitano che ci ha dichiarato di aver usato una pomata cicatrizzante sotto il consiglio del medico. Credo che in questo nostro calcio, se in una pomata normale vengano fuori delle sostanze dopanti, bisognerebbe darsi una regolata. Le regole ci sono e vanno rispettate, ma bisogna vedere se sono valide per i fini che vogliamo".



DIFFERENZE - "Una cosa è se uno si dopa sapendo cosa sta facendo, un’altra è se ci si ritrova dopati dopo aver curato una ferita. Non possiamo pretendere che un ragazzo a cui il medico prescrive una pomata sappia che lì dentro ci sia una sostanza dopante".



LUCIONI DISTRUTTO - "Lucioni è distrutto, il Benevento ha un momento di grande difficoltà: sia per il ragazzo, che è una nostra bandiera, sia la squadra che i giocatori daranno tutto quello che hanno e qualcosa di più per cercare di cogliere un buon risultato sportivo a Crotone. Anche la società, rispettosa della giustizia sportiva, farà tutti i passi per difendere il suo buon nome e quella di Lucioni”.