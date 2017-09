Intervenendo a Ottochannel, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato del momento del club campano, ultimo in classifica in Serie A con 0 punti: "Dobbiamo essere tutti uniti perché possiamo risollevarci. Purtroppo la squadra che ha in mente l'allenatore Baroni non è mai scesa in campo, a causa di infortuni e altro. Subito dopo la fine del mercato ben sette calciatori sono stati convocati in nazionale. Adesso dobbiamo azzerare le sei partite e siccome molti calciatori non hanno una giusta preparazione perché sono arrivati in ritardo devono fare un'attività di lavoro come se il campionato iniziasse adesso".