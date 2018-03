Il presidente del Chievo Verona, Luca Campedelli, ha voluto rilasciare un comunicato sul sito ufficiale del club, in cui commenta e critica le decisioni arbitrali che hanno portato alla sconfitta contro il Milan a San Siro: "Faccio i complimenti alla squadra perché ha messo in campo lo spirito da Chievo. Detto ciò, anche se non è questo il motivo per cui abbiamo perso, oggi è stato imbarazzante assistere alle decisioni arbitrali tra campo e Var".



GESTIONE INCOMPRENSIBILE - "La gestione di tante decisioni in campo sono state incomprensibili. Ma quel che è peggio è che anche con gli interventi del Var le stesse decisioni che avrebbero dovuto essere giudicate in tutt'altra maniera, non hanno avuto la giusta e corretta valutazione".



RISPETTO PER IL CHIEVO - "Come sempre accettiamo il verdetto del campo, ma anche nei nostri confronti ci vuole la giusta attenzione e il giusto rispetto quando si valutano tutte le situazioni di gioco".