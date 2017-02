Juan Manuel Valencia è un nuovo giocatore del Bologna, ma dietro c'è la Juventus. Lo ufficializza Oscar Ignacio Martan, presidente del Cortuluà, suo vecchio club, a Kick Off: "Adesso che ha compiuto 18 anni Juan Manuel Valencia, proveniente dalle giovanili del Cortuluà, è stato trasferito alla Juventus che si è innamorata di lui al “Torneo de Los Americas” quando era ancora minorenne. Per questioni di posti per i giocatori stranieri che non conosco bene verrà ceduto in prestito al Bologna".