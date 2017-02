Mario Cognigni, presidente della Fiorentina, parla dopo il CdA viola: "Contestazione? I tifosi hanno ragione, noi siamo i primi a contestare. Non siamo per niente soddisfatti dei risultati, ma serve pianificare le scelte future con equilibrio. Sousa? Tutti dipendono dai risultati. E' un allenatore che sta vivendo un momento in difficoltà, dobbiamo stare vicini a lui e a tutti i nostri tesserati. Stadio? Oggi abbiamo parlato nel dettaglio di cosa vogliamo e cosa dobbiamo fare per la presentazione. Non ci sono variazioni riguardo alla data, stiamo lavorando per presentare nel miglior modo possibile quella che sarà la casa della Fiorentina il prossimo 10 marzo. Dobbiamo portare avanti insieme al comune l'iter burocratico per poi iniziare la costruzione effettiva dello stadio".