Il presidente del Galatasaray ha parlato in conferenza stampa del futuro di Yuto Nagatomo, difensore in prestito dall'Inter: "Con lui in campo tanti giapponesi vengono allo stadio e di questo siamo felici. Il club è in trattativa per Nagatomo, ma se ne parlo - e gli italiani sono svegli - l'Inter aumenterà il suo prezzo".