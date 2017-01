La Juve ci ha provato per Tolisso. Marotta e Paratici hanno contattato il presidente del Lione, Aulas, per portare sotto la Mole il centrocampista tanto desiderato da Massimiliano Allegri. Lo ha dichiarato lo stesso numero 1 del club francese a RMC Sport: "C'è stato un contatto coi bianconeri, ma abbiamo deciso di non cederlo per questo inverno. Non ci siamo impegnati per la prossima estate ma è vero che sono tornati alla carica per questa sessione e per giugno".



In Francia è stata quantificata la cifra offerta dalla Juventus al Lione: 30 milioni di euro. Niente da fare. Per ora...