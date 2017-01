Un giocatore di talento e duttile, capace di giocare sia da centrocampista centrale con spiccate doti offensive che da attaccante esterno: Morgan Sanson del Montpellier è uno dei tanti profili attenzionati dalla Roma per questa finestra di mercato, nella quale Luciano Spalletti si aspetta in primo luogo un giocatore che rimpiazzi numericamente Iturbe e non faccia sentire troppo la mancanza di Salah. Piazzato questo acquisto, le attenzioni potrebbero poi spostarsi in mezzo al campo per avere un calciatore che offra un'alternativa ai vari De Rossi, Nainggolan e Strootman, ma prima sarà necessario fare cassa.



Sanson, prodotto del vivaio del Le Mans ma esploso calcisticamente nel Montpellier (con cui ha realizzato 13 gol in 105 partite dal 2013 ad oggi), ha il vantaggio di poter occupare entrambi i ruoli scoperti al momento nella Roma e i suoi margini di crescita sono ancora molto importanti, considerando che si tratta di un classe '94. A smorzare però gli entusiasmi del club giallorosso ci ha pensato l'istrionico presidente del Montpellier, Louis Nicollin, che ha parlato così al quotidiano Le Provence: "Morgan sicuramente non andrà alla Roma, si muoverà solo per un grande club e quello giallorosso non rientra in questa lista. Ce ne sono di migliori su di lui, ma noi non abbiamo fretta, vedremo cosa succederà prossimamente, ma credo che comunque andrà all'estero. La sua valutazione? Non si muove per meno di 10/15 milioni di euro".