Waldemar Kita, presidente del Nizza, commenta così le voci che hanno accostato Sergio Coinceiçao al Leicester: "Sergio è un grande tecnico, che un giorno allenerà una big d'Europa, anche perché ora ha solo 42 anni. Non vedo il motivo per il quale dovrebbe lasciare un grande club come il Nantes, otto volte campione di Francia, per andare a Leicester, 18esimo in Premier League (in realtà 15esimo dopo ieri ndr). A parte il mero fatto economico, non vedo che interesse avrebbe ad andare lì: sarebbe quasi disonorevole per lui. Se arrivasse la proposta da Manchester United, City, Arsenal, Inter, Juventus o Bayern, a quel punto lo capirei".