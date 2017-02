Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha parlato a Radio Incontro Olympia in vista della sfida con la Lazio: "A Pescara le cose non stanno andando bene. Non siamo sfortunati, ma abbiamo dei limiti seri, e il fatto che abbiamo solo nove punti lo dimostra. E’ anche vero però che in 9 anni di gestione non ci sono mai stati così tanti infortunati. Il campionato però per noi non è finito. Ho detto ai giocatori di non guardare la classifica, ma di vivere partita dopo partita. Speriamo di chiudere dignitosamente questo campionato. Ai tifosi della Lazio dico che mi auguro che sia solo una partita di calcio".