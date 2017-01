Intervistato da Il Mattino, il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è tornato a parlare dell'ex centrocampista pescarese Marco Verratti e del suo mancato trasferimento al Napoli nell'estate che lo portò al Paris Saint Germain.



E' JUVENTINO - In particolare dietro il no alla squadra di Aurelio De Laurentiis c'è la passione bianconera del centrocampista: "Verratti? E' tifoso della Juventus per questo disse di no al Napoli. Lui e Lapadula non mi hanno fatto fare bella figura con il Napoli, ma De Laurentiis sa bene che non è stata colpa mia. Io Verratti a De Laurentiis volevo darlo anche perché il Napoli è stato l’unico club in Italia a non fare solo chiacchiere ma a fare un’offerta molto vicina ai 12 milioni che poi ha speso il Psg. Ma io non posso farci nulla se Verratti è juventino e che disse a tutti che lo era. Ed è per questo che decise che non era il caso di andare a giocare nel Napoli".



SU LAPADULA - "Anche per Lapadula, l’accordo col Napoli era stato raggiunto ma io mica potevo costringerlo ad andare dove non voleva andare. In ogni caso credo che al Napoli nessuno senta la mancanza di Lapadula".