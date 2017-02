Pinto da Costa, presidente del Porto, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida con la Juventus per gli ottavi di Champions League: "Ricordo la partita rinviata per l’11 settembre, c’era empatia tra le due dirigenze in un momento tristissimo. Sono due società amiche e sarà un piacere affrontarci di nuovo. Sul mercato ricordo l’affare Rui Barros organizzato da me, Boniperti e Zoff. Poi Alex Sandro: trattative amichevoli con massimo rispetto. Cosa deve temere la Juve? Lo staff di Allegri lo sa, ci conosce perfettamente. Abbiamo giocatori che hanno davanti grandi carriere: attenti ad André Silva, Danilo, Rui Pedro, Otavio, Corona, Ruben Neves, Alex Telles, Herrera, Brahimi. Che stiano con noi o vadano altrove, faranno strada. Siamo migliorati, sia noi che la Juve. Da questa stagione abbiamo un nuovo allenatore e questo ha ovviamente portato cambiamenti, ma adesso siamo molto più equilibrati. Se siamo stati in grado di eliminare la Roma da sfavoriti, anche stavolta possiamo mostrare coraggio e qualità. La Juve può vincere la Coppa, ma anche noi possiamo vincere in questo turno".