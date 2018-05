Lautaro Martinez all'Inter in estate, questo l'obiettivo della dirigenza nerazzurra. Lautaro Martinez al Racing fino a dicembre, questo l'obiettivo del club argentino. Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, ha infatti annunciato una missione in Italia per parlare del futuro del classe '97.



FINO A DICEMBRE - Ecco le parole di Blanco a Radio Rivadavia: "Abbiamo preso la decisione di andare in Italia, con Milito, per incontrarci e vedere se c'è qualche possibilità che Lautaro resti per altri sei mesi. Dipenderà molto dall'Inter, dobbiamo essere rispettosi di ciò che il giocatore ha firmato con loro; dipende da molte cose, specialmente se saranno qualificati o meno in Champions. Lautaro è straordinario e lo mostra costantemente, la realtà è che è andata così: volevamo tenerlo fino a dicembre, ma è arrivata l'offerta e il giocatore ha deciso di chiudere con l'Inter. Siamo molto contenti dell'affare che abbiamo fatto, ma se riusciamo a chiudere questo sarebbe un bene per tutti".



RESTARE - Blanco ha poi dichiarato a La Oral Deportiva: "Se c'è un accordo con l'Inter, Lautaro è disposto a rimanere per altri sei mesi. Altrimenti troveremo un sostituto"