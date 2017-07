Il presidente della Real Sociedad, Aperribay, ha parlato ai microfoni di Diario Vasco della possibilità di dire addio al portiere Geronimo Rulli che piace tantissimo al Napoli per il ruolo di vice ed erede di Pepe Reina. Il presidente dei baschi ha però smentito una trattativa.



NESSUNA OFFERTA - "E' vero che sabato scorso ho incontrato gli agenti di Rulli, che mi hanno riferito di un interesse del Napoli. Ma il club italiano non ci ha mandato alcuna offerta, né nessuno ci ha chiamato. La Real non ha ricevuto offerte del Napoli. Da quando gli agenti di rulli ci hanno detto dell'interesse degli azzurri, non abbiamo saputo niente di niente".