Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, ha parlato della situazione stadio della Roma, che al momento è in fase di stallo: ''Non dovete chiedere alla Regione come si esce da questa situazione: Abbiamo fatto tutto, i tempi però stringono. È noto che c’è una discussione interna al Comune di Roma e al M5S, che se non si risolve non si faranno passi avanti. Siamo in attesa. Mi auguro che si possa arrivare ad un punto di chiarezza, che però non può essere fatto con dichiarazioni e conferenze stampa o peggio nelle interviste. Siamo in una fase in cui bisogna produrre degli atti amministrativi, altrimenti sono chiacchiere vuote che fanno solo perdere tempo''.