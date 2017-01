Il presidente del Santos, Modesto Roma, ha parlato di mercato ai microfoni di Fox Sport Radio, facendo probabilmente un riferimento a Gabigol: "Qui i giocatori stanno bene e non vogliono andare via. L'unico che è partito è sconvolto perché non trova spazio in Europa e vorrebbe già tornare indietro. Se parlo di Gabigol? Questo lo state dicendo voi", ha spiegato Modesto Roma ai giornalisti che hanno tirato in ballo l'attaccante nerazzurro