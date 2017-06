Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Siviglia, Josè Castro, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club spagnolo.



OBIETTIVO ATTACCANTE - "A noi ci serve un attaccante, però non è detto che non ci sia la possibilità di prenderne anche un altro".



​COLPO BANEGA - "Navas e Banega hanno già vinto qui. Lavoriamo su giocatori che possono creare magie. Su Navas non ci sono novità, Banega invece rientra nel nostro budget".



MURIEL E JOVETIC - "Muriel è uno dei giocatori a cui siamo interessati, ma ce ne sono altri. Jovetic? E' una possibilità, ma abbiamo un budget e il suo costo è molto alto".



N'ZONZI, DALLA JUVE NESSUNA OFFERTA - "Per quanto riguarda Vitolo arriverà nei prossimi giorni e si aggregherà alla squadra. Non abbiamo nessuna novità per lui. Anche per N'Zonzi non è arrivata nessuna offerta ufficiale dalla Juventus. Per entrambi chiediamo sempre il pagamento della clausola".