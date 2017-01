Indizi di mercato e conferme importanti sulle strategie in uscita dell'Inter giungono direttamente dalla Spagna, dove il presidente del Siviglia José Castro ha commentato a Cadena Cope i recenti rumors su Stevan Jovetic e Ever Banega. Per l'attaccante montenegrino, seguito anche da alcuni club di Bundesliga, è in corso una trattativa col club nerazzurro per studiare la formula dell'eventuale trasferimento e da Castro arriva una chiara apertura: "Parliamo di un giocatore magnifico, speriamo che possa arrivare qui per dimostrare il suo valore e fare quanto di buono è stato capace di fare in Italia e altrove. Credo che possiamo arrivare ad un buon esito, però non mi piace parlare di cose che non sono ultimate".



Più tiepido il presidente della società andalusa su un ritorno di Banega, che l'Inter valuta non meno di 25 milioni di euro e che piace anche a diverse formazioni del campionato cinese: "Per il momento gioca in Italia, non è un'opzione per noi. Stiamo comunque lavorando su più fronti, valutiamo diversi nomi e speriamo che possano arrivare subito".