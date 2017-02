José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato a Cadena SER del futuro di Monchi, direttore sportivo finito nel mirino della Roma: ''Non so dire cosa succederà. Oggi è al Siviglia, lavora per il Siviglia e io mi fermo a questo. E' un professionista magnifico. Aspettiamo il finale di stagione, ancora non è stata presa nessuna decisione ma quello che posso dire è che uno dei miei impegni professionali è farlo continuare a lavorare a Siviglia. Lo scorso anno doveva andarsene e poi è restato, N'Zonzi doveva partire e poi è rimasto... molte volte l'impossibile diventa possibile''.