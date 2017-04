Il presidente del Siviglia José Castro ha parlato così della situazione del tecnico Jorge Sampaoli: "La fiducia rimane intatta nei suoi confronti nonostante i recenti risultati. Questo è il momento di pensare al club e non alle singole carriere. Se non dovesse rinnovare, non si tratterebbe comunque di un disastro, è un allenatore con più di un anno di contratto. Le sue ambizioni per il futuro? E' normale che voglia occuparsi di ingaggi, cessioni e della crescita della squadra".