Walter Mattioli, presidente della Spal, capolista in Serie B, parla a Radio Anch'Io Lo Sport della stagione da sogno dei biancazzurri: "C'è grande entusiasmo, Ferrara è tornata a gioire per la propria squadra dopo anni bui. SPAL pronta per la A o risultato inaspettato? In estate sapevo che il gruppo era fatto da brave persone, e con un mister bravo ero convinto di fare bella figura in B, ma non mi aspettavo certamente il primo posto a dodici giornate dal termine. Manterremo la nostra filosofia, puntando sui giovani, con un occhio ai conti, secondo i budget e sviluppando il settore giovanile. Lavoreremo come abbiamo sempre fatto. Semplici? Io sono convinto che se arriverà la Serie A, Semplici rimarrà volentieri col suo staff. In B sarà più difficile viste le richieste, per adesso stiamo trattando il rinnovo. Se poi dovessero arrivare offerte importanti, le discuteremo. Offerte importanti per qualche giocatore? Ne sono arrivate tante, adesso la SPAL è vista come una società che lavora bene, quindi cercano di portare via le cose migliori. Ci aspettiamo di tutto".