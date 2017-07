Walter Mattioli presidente della Spal, ha parlato ai microfoni di Radio Crc per parlare del futuro di Alex Meret, portiere tornato all'Udinese dopo un anno da protagonista a Ferrara: "Meret è un grande portiere, può diventare il migliore in Italia. Indossare già ora la maglia del Napoli avrebbe un peso diverso rispetto a quella della Spal. Ci sono sicuramente dei club pronti a investire più di 20 milioni per il suo cartellino, l’Udinese valuterà tutte le possibili soluzioni ma quello che voglio dire io a Meret è di rimanere in ogni caso con noi per un altro anno e di crescere in provincia".