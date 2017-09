Il presidente della Spal, Walter Mattioli, commenta così la sconfitta con il Cagliari nella giornata di ieri: "Abbiamo iniziato benissimo il campionato, ma eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo incontrato. Questa era una gara alla portata, il Cagliari ha fatto una grande prestazione e con il gol in avvio ha avuto la strada più semplice per portare a casa i tre punti. Le abbiamo provate tutte fino alla fine, ma è andata male. Probabilmente abbiamo fatto una figura migliore contro l’Inter, ma non importa: l’importante è che il mister, i giocatori e tutti quanti riescano a trarre indicazioni importanti anche per il futuro imparando dagli errori. Speravo di vedere i miei un po’ più determinati ma ci può stare, ogni partita è diversa. Quando perdiamo sto male, sono fatto così, ma non dobbiamo fare drammi perché mercoledì si gioca di nuovo a Milano e dobbiamo reagire immediatamente. Non vorrei fare un processo: la squadra c’è, il gruppo è ottimo e non è sicuramente per una sconfitta che cambio idea sulla qualità dei miei giocatori. E' venuto a trovarci il direttore della Lega di A, ci ha fatto i complimenti per lo stadio e per la nostra tifoseria: dobbiamo essere tutti orgogliosi di quello che è oggi la SPAL, merito della squadra, della società, dei tifosi e del Comune".