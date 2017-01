Il campionato cinese ha negli ultimi giorni cambiato le proprie regole interne sul tesseramento di giocatori stranieri ma, nonostante la nuova normativa, alcuni club cinesi sono ancora alla ricerca di un grande colpo nel mercato europeo. In particolare resta attivissimo il Tianjin di Fabio Cannavaro, alla ricerca di un attaccante come confermato ai media cinesi dal proprietario Shu Yuhui,



SERVE UNA PUNTA - "Abbiamo un programma di investimenti massici per la nuova stagione, ma le nuove regole della federazione ci stanno limitando. Abbiamo bisogno di un grande attaccante, Non possiamo aspettare fino a giugno".



DA FALCAO A DIEGO COSTA - "Abbiamo fatto un'offerta per Falcao e Benzema e per il primo avevamo anche i contratti pronti, ma siamo stati costretti a bloccare tutto così come per Raul Jimenez. Siamo riusciti a trovare un accordo economico anche con l'entourage di Cavani e Diego Costa, ma il PSG e il Chelsea ci hanno detto che nessuno dei due sarebbe stato ceduto prima di giugno".



KALINIC PERFETTO - "Ora stiamo valutando il profilo di Luis Fabiano, ma Cannavaro ci ha chiesto Kalinic. Sarebbe perfetto per lo stile di gioco del nostro club".