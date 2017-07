Il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine della presentazione dei nuovi palinsesti di La7 e ha risposto a diverse domande dei giornalisti presenti sul mercato dei granata: "Daniele Baselli resterà nel Torino. Ho un appuntamento con lui per il rinnovo del contratto". Sul futuro di Andrea Belotti, corteggiato anche dai club della Premier League: "Qualora arrivassero offerte da 100 milioni dall'estero, non potrei dire nulla. Se lui li accettasse, io non potrei che accettare. Vediamo. Non mi risulta che il Chelsea si sia fatto avanti, però siamo qua". "Nelle interviste che mi hanno fatto dopo il battesimo di lunedì, ho detto che incontrerò Belotti per avere anche dalla sua viva voce un'opinione relativamente al fatto se è contento di rimanere al Toro. Lui è un nostro giocatore. Comunque non è che devo parlare solo io. C'è un ds bravissimo, c'è il nostro allenatore, poi io parlerò appena avrò modo di raggiungere il ritiro di Bormio".