Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione del calcio attuale in Europa concentrandosi anche su mercato e presidenza ECA che potrebbe essere affidata ad Andrea Agnelli: “Se sarà lui il prossimo presidente Eca? Andrea mi piace molto come persona e professionalmente. Giovane, istruito, competente – ha ammesso Ceferin -. Non lo considero un collega ma un amico. Mi piace gente dalle larghe vedute: possiamo non essere sempre d’accordo, ma con lui si trova sempre una soluzione. Lo spettro di una Superlega? Non ci credo, non sarebbe interessante e penso che le “minacce” ricorrenti non siano serie. Ma teniamo conto di chi porta ricavi. Le favorite per la Champions? I soliti sospetti: Real, Bayern, Juve, Psg, le inglesi, l’Atletico che ha perso due finali. Come la Juve. A Cardiff sono rimasto male per Buffon: merita l’unica coppa che manca alla sua grande carriera".