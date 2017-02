La Champions League è sempre più un problema per il Barcellona: non solo c'è da rimontare il pesante 4-0 rimediato dal PSG nell'andata degli ottavi, ma anche se i blaugrana riuscissero nell'impresa e proseguissero fino alla finale ci arriverebbero senza Lionel Messi e Neymar. Perché? Tutta colpa della Brexit: l'uscita dall'Unione Europea infatti comporta l'impossibilità per chi è coinvolto in un processo di recarsi nel Regno Unito, uno scenario già verificatosi.



A spiegare questa situazione ci ha pensato il presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin, partendo dall'esempio di Serge Aurier, terzino del PSG: "Mi è spiaciuto molto quando ad Aurier non è stato permesso di entrare in Inghilterra, quando la Brexit sarà effettiva le cose peggioreranno ulteriormente. Potremmo avere un problema serio. Sia Neymar che Messi hanno dei processi in corso e quest'anno la finale di Champions League si giocherà a Cardiff. Pensate se gli si negasse la partecipazione, per noi è un bel problema se i giocatori non possono entrare nel Regno Unito".