Intervistato dalla televisione tedesca Ard il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha parla ampiamente del Fair Play Finanziario e delle possibili modifiche che sarà necessario mettere in atto nei prossimi anni: "Il fair play finanziario è stato introdotto per dare stabilità al sistema calcio, ma i tempi stanno cambiando e dobbiamo adattarlo, modernizzarlo: dobbiamo fare qualcosa per dare equilibrio alla competizione sportiva, perché il divario tra grandi e piccoli club è sempre più alto".



NO A TROPPI PRESTITI - "È un momento cruciale, molte idee come, ad esempio, una più stringente limitazione dei giocatori tesserati e dei prestiti di giocatori. Alcuni club ne hanno fatti davvero troppi, spesso di giovani, per poi magari acquistare un 30enne solo per indebolire altri club".