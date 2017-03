Marco Amelia è un nuovo giocatore del Vicenza. Il presidente del club biancorosso, Alfredo Pastorelli, parla dell'ex portiere di Milan e Chelsea, campione del mondo nel 2006, in conferenza: "E’ un onore per noi annoverare fra le nostre fila un altro campione del mondo. Sono stato contentissimo quando ho sentito il suo nome, non sono serviti neanche tre minuti di colloquio per decidere. Ha accettato con entusiasmo di venire a far parte di questa società. Intanto lo ringrazio per aver accettato il Vicenza e sono convinto, oltre ad augurarmi, che possa restare con noi più a lungo possibile, non solo in questa finestra fino a giugno. Sapete tutti il valore del calciatore, ma a me ha impressionato l’uomo!".