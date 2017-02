Alfredo Pastorelli, presidente del Vicenza, ha parlato a biancorossi.net di Chamakh, ex centravanti dell'Arsenal, e del suo mancato arrivo in Veneto: "Lunedì sera ci ha chiamato dando la disponibilità di venire a Vicenza alle condizioni concordate, precisando però che sarebbe venuto per quattro mesi, oppure fino al giugno del 2018. A noi questa soluzione non va bene. Chamakh è un giocatore importante, ha tutto per rilanciarsi dopo un periodo non fortunato, e noi siamo pronti a dargli la possibilità di farlo a Vicenza. Però non possiamo accettare che lui venga a Vicenza magari facendo bene e che poi a giugno se ne vada, oppure al contrario che non giochi secondo le sue possibilità e che la società lo abbia a carico per un’altra stagione. Noi vogliamo avere la possibilità di poter tenere Chamakh per un’altra stagione nel caso facesse bene, così come di non confermarlo nell'ipotesi contraria".