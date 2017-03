Un'altra scommessa presa da Calciomercato.com! Un altro colpo di Stefano Palmieri, il nostro esperto che ha azzeccato la multipla del giorno. Una vincita straordinaria per una schedina che con solo 5 euro di giocata porta ben 196 euro di incasso.



ECCO LA SCHEDINA VINCENTE



Inter-Atalanta gol (quota 1.68)

Napoli-Crotone 1/handicap (1.35)

Pescara-Udinese gol/over 2.5 (1.85)

Palermo-Roma over 2.5 (1.58)

Lione-Tolosa over 2.5 (1.52)

Schalke-Augsburg over 2.5 (2.00)

Amburgo-Moenchengladbach over 2.5 (1.95)