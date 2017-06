Intero giorno. Più o meno mezzogiorno e mezzo. Dall’esterno, davanti ai cancelli chiusi, arrivano le grida di incitamento dei tifosi. Saranno un centinaio, ma fanno casino per mille. Anche se si schianta dal caldo. I microfoni delle televisioni e delle radio sono stati posizionati e accesi lungo tutta la scrivania. I telefonini pronti all’uso. Penne biro in funzione sui taccuini aperti. Appeso al muro il tabellone con i nomi di tutti gli sponsor. Uno scritto più grande di tutti. Arriva, in compagnia del presidente e del direttore sportivo, e si siede al centro della scena. Mostra in primo piano la maglia che indosserà prossimamente. Si asciuga dalla fronte il sudore, malgrado i condizionatori a palla. Parla.



“Buongiorno a tutti. Non vi nascondo la mia emozione sincera. Era da tutta la vita che sognavo questo momento. Fin da bambino quando immaginavo di poter giocare un giorno in questa squadra nella quale hanno militato tanti campioni che io ho amato…”



“Qualcuno ha detto e scritto che ho scelto questa sistemazione professionale per denaro. Vi assicuro che non è così. La mia è stata una scelta dettata soltanto dall’amore…”



“Sono arrivato in una società importante che vuole fare cose importanti. Io cercherò di dare il meglio di me stesso per onorare i colori di questa maglia storica….”



“Non conosco il mister ma ci siamo parati per telefono. Dalle cose che mi ha detto e dai progetti che ha in mente anche per me ho capito che andremo sicuramente d’accordo….”



“Ieri ho girato un poco per la città e ho capito che è quella giusta per me e per la mia famiglia. Vivremo qui per molti anni….”



“Alcuni miei compagni mi hanno garantito che questa è una piazza eccezionale e che i nostri tifosi sono speciali come la nostra squadra. Farò di tutto per farli divertire e per renderli felici….”.



“Ho parlato a lungo con il presidente e ho avuto l’impressione che questa sia un’autentica famiglia dove tutti collaborano per ottenere i successi che meritiamo. Anche io mi sento già parte di questa famiglia….”



“Non vedo l’ora di poter cominciare a lavorare insieme con i miei compagni e di potermi togliere quelle soddisfazioni che, per tanti motivi, mi sono state negate altrove….”



Prende la maglia in mano e la bacia mentre i fotografi lo mitragliano di pose. Ha finito. E può cominciare l’intervista tradizionale.

Indovinate un po’ chi ha detto queste frasi? Per i vincitori ricchi premi e cotillons.