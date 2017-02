Sostituire degnamente Icardi, una delle missioni alle quali il tecnico nerazzurro Stefano Pioli sarà chiamato nelle prossime due partite di campionato, causa squalifica del bomber argentino. Un giocatore da 15 gol e 8 assist, come nessun altro nei 5 principali campionati europei e per questo non semplice da rimpiazzare. Palacio ed Eder, causa anche assenza di Perisic, sono i candidati più autorevoli per alternarsi nel ruolo di attaccante centrale, mentre sembra destinato all'ennesima panchina il brasiliano Gabigol, pronto a subentrare a gara in corso qualora le condizioni della partita lo richiedessero.



TRA SANCHEZ E AGUERO - Un ruolo ancora molto defilato nell'Inter di oggi e, nonostante il suo acquisto sia stato il colpo più reclamizzato della campagna acquisti estiva, un futuro avvolto dai dubbi. Per la prossima stagione, Suning ha già in mente di affiancare a Icardi un'alternativa importante, a maggior ragione se coincidesse col ritorno sul palcoscenico della Champions League. La preferenza della nuova proprietà cinese è di arrivare ad un calciatore di caratura internazionale per restituire prestigio al brand Inter e il sogno proibito è di riportare in Italia Alexis Sanchez, in scadenza di contratto con l'Arsenal tra poco più di un anno e al centro di una trattativa per il rinnovo molto complicata. Sempre dalla Premier, occhio alla situazione di Sergio Aguero, i cui rapporti con Guardiola non sono più idilliaci e che, complice l'arrivo dell'astro nascente Gabriel Jesus, rischia di non essere più un punto di riferimento del Manchester City del futuro.



PALLINO MURIEL - C'è poi una pista italiana che conduce ad un altro vecchio pallino dell'Inter, in particolare del direttore sportivo Ausilio: Luis Muriel, attaccante classe '91 della Sampdoria che, dopo anni di promesse non mantenute, sembra aver trovato a Genova e in blucerchiato la maturità calcistica e la piena convinzione di poter sfruttare al 100% il suo enorme potenziale. Il suo contratto scade nel giugno 2019 e prevede una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, una cifra che l'Inter potrebbe decidere di investire attraverso l'inserimento di contropartite tecniche o coinvolgendo altri giocatori nell'operazione. Tra presente e passato, tutto ruota attorno all'individuazione del vice Icardi.