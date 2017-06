Ancora sedici presenze per battere il record di tutti i tempi. Gigi Buffon può puntare al primato mondiale di presenze in nazionale, o almeno è quello che pensano i bookmaker: il numero 1 azzurro è arrivato a 169, a meno quindici dall’egiziano Ahmed Hassan - fin qui irraggiungibile con 184 “caps” - e a sedici passi da un traguardo storico che in teoria potrebbe essere raggiunto ai Mondiali 2018. L’impresa è difficile ma non impossibile per i quotisti Snai, che offrono il record del portiere juventino a 15 volte la posta. Di certo Buffon avrà l’occasione di migliorare la sua posizione nella classifica dei più assidui con la maglia della nazionale e di sorpassare colleghi illustri come il messicano Claudio Suarez, secondo alle spalle di Hassan, arrivato a 178. Per Gigi un totale compreso tra 175 e 180 presenze vale 2,50, opzione favorita secondo i quotisti. Un numero compreso tra 171 e 174 si gioca a 3,00, per l’intervallo 181-184 si sale a 3,50.