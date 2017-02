La stagione del Barcellona rischia di essere finita l'altroieri: il crack in Champions contro il Psg ha portato alla luce dissapori che da tempo covano nello spogliatoio dei blaugrana, oltre a una condizione fisica quantomeno rivedibile. Il rapporto tra l’allenatore Luis Enrique e i giocatori sembra ormai irrimediabilmente compromesso e di conseguenza l’addio del tecnico a fine stagione appare inevitabile, secondo i rumors che provengono dalla Spagna.



ARRIVANO I PRIMI RINFORZI... A FEBBRAIO! - Possibile sia un caso, ma probabilmente non lo è: a poche ore dalla clamorosa sconfitta contro i francesi, è arrivato il primo acquisto, quello Yerry Mina premiato come miglior difensore del campionato brasiliano, che potrà arrivare solo nel gennaio del 2018, ma che rappresenta sicuramente un tentativo di scossa e di programmazione del futuro, in vista di un presente che appare nero, sia in campionato, per l'importante distacco accumulato dal Real, che in Champions I catalani hanno raggiunto un accordo con il presidente del Palmeiras, Mauricio Galiotte, per una cifra di 9 milioni di euro e un contratto da cinque anni per il giocatore. Dall'Uruguay è pronto ad arrivare anche Santiago Bueno, 18enne difensore nato calcisticamente e tuttora in forza al Peñarol, centrale che vanta già 14 presenze con la Nazionale uruguaiana Under 20: un altra pietra per cominciare una nuova era.



PANCHINA BOLLENTE: TUTTI I SOSTITUTI - Rivoluzione che deve per forza partire dalla panchina: in pole position c’è Jorge Sampaoli, che convince per personalità e stile di gioco, ma ne lle ultime ore stanno salendo molto le quotazioni di Ernesto Valverde , tecnico dell’Athletic Bilbao che da giocatore ha vestito la maglia blaugrana. Tra i grandi ex del Barca papabili anche Ronald Koeman e Frank de Boer, così come Eusebio Sacristan (ex giocatore dei catalani con un passato alla guida delle formazione B del Barcellona) che quest’anno sta disputando un grande campionato con la Real Sociedad.



